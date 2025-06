Mulher é condenada por incendiar casa da ex-cunhada e furtar energia no Jardim Carioca

Uma mulher de 48 anos foi condenada a mais de seis anos de prisão por incendiar a casa da ex-cunhada e furtar energia elétrica no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

A decisão foi da 2ª Vara Criminal da Capital, com base em provas periciais, testemunhos e confissão extrajudicial.

O caso ocorreu em novembro de 2022. O incêndio destruiu parte da sala e de um dos quartos do imóvel, danificando móveis como sofá e estante. Testemunhas relataram que a casa vinha sendo usada como ponto de encontro de usuários de drogas.

Segundo a denúncia, a acusada havia sido autorizada a morar no imóvel após um pedido do irmão da proprietária, com a condição de arcar com as contas de água e luz. Meses depois, com o retorno da dona da casa a Campo Grande, foi solicitado que a ré desocupasse o local.

A Polícia Militar foi acionada após resistência, e a mulher afirmou que deixaria o imóvel — o que ocorreu pouco antes do incêndio.

Um laudo pericial confirmou que o fogo foi provocado de forma intencional. A perícia também identificou um furto de energia elétrica, com ligação irregular diretamente da rede pública, sem passar pelo medidor.

Durante o processo, a ré negou os crimes, mas sua versão foi contrariada por depoimentos, incluindo o de uma vizinha que afirmou ter presenciado o início do incêndio.

A pena imposta foi de 6 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, além de 193 dias-multa. A sentença levou em conta a reincidência, os antecedentes criminais e a culpabilidade da ré. A reparação por danos será tratada na esfera cível.

*Com informações do TJMS