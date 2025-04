Mulher é identificada por furto a residência e parte dos objetos é recuperada em Ponta Porã

A Polícia Civil identificou neste sábado (12) a suspeita de furtar uma residência no bairro Kamel Saad, em Ponta Porã, no início do mês. Parte dos objetos levados foi localizada, incluindo um violão e uma cadeirinha de bebê.

A investigação segue em andamento para recuperar os demais itens, entre eles uma TV, um ventilador e uma corrente de ouro.

Segundo o boletim, a vítima relatou ter deixado o imóvel fechado no dia 3 de abril. Ao retornar dois dias depois, encontrou a janela arrombada e constatou o furto. Entre os objetos subtraídos estavam eletrônicos, itens pessoais e utensílios domésticos.

A suspeita, moradora dos fundos da mesma residência, foi apontada por um vizinho, que teria recebido proposta de compra de alguns dos objetos furtados. Com apoio da Guarda Civil Municipal, a equipe da Polícia Civil localizou o violão com outro vizinho, que relatou ter comprado o item por R$ 50, sem saber da origem ilícita.

Violão furtado foi recuperado – Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS

A mulher foi abordada durante diligências e admitiu ter cometido o furto do violão e da cadeirinha de bebê, mas negou envolvimento com os outros bens. Ela alegou que, ao entrar na residência, o cadeado já estaria rompido. A cadeirinha foi encontrada em um comércio local, onde havia sido vendida por R$ 300.

Cadeirinha também foi recuperada – Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS

As duas pessoas que adquiriram os produtos foram levadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Elas foram ouvidas e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência por receptação culposa — quando há aquisição de bens sem ciência comprovada de que são furtados.

A autora foi indiciada formalmente por furto. A polícia continua apurando o paradeiro dos demais objetos levados da casa.

*Com informações da Polícia Civil de MS