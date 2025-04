Mulher é indiciada por aplicar golpe com falsas ofertas de emprego em Campo Grande

Uma mulher de 53 anos foi indiciada pela Polícia Civil em Campo Grande por enganar consumidores com falsas promessas de emprego. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e veio à tona após denúncias feitas por familiares de jovens vítimas do golpe.

De acordo com as investigações, a suspeita agia em grupos de WhatsApp, onde localizava pessoas em busca de trabalho, principalmente jovens à procura do primeiro emprego.

Ela se apresentava como recrutadora e oferecia vagas fictícias, convocando os interessados para entrevistas presenciais.

Durante os encontros, os candidatos eram submetidos a testes de conhecimentos gerais e inteligência emocional. Em seguida, eram informados de que, para garantir a contratação, precisariam se matricular em cursos pagos de inglês, informática, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Os valores cobrados chegavam a R$ 500, variando conforme a duração dos módulos.

A farsa foi descoberta depois que a mãe de uma das vítimas procurou diretamente as empresas supostamente envolvidas no processo seletivo. Nenhuma delas havia autorizado recrutamento ou conhecia a mulher.

Segundo a DECON, a prática configura fraude com intuito de obter vantagem financeira, utilizando promessas de emprego como isca para comercializar cursos.

A Polícia Civil orienta que é importante que os consumidores desconfiem de propostas que exigem pagamento antecipado para garantir uma vaga de emprego. A recomendação é que, diante de qualquer dúvida, os candidatos consultem órgãos de defesa do consumidor antes de firmar contratos ou efetuar transferências.

*Com informações da Polícia Civil de MS