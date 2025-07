Mulher é indiciada por calúnia após falsa denúncia de agressão contra ex-companheiro

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu, indiciou nesta segunda-feira (29) uma mulher de 36 anos pelo crime de denunciação caluniosa, após indícios de que teria mentido em depoimento.

A mulher havia relatado que sofria ameaças de morte do ex-companheiro, de 42 anos, há mais de quatro anos, inclusive mencionando um episódio em que ele teria encostado uma faca em seu pescoço. O homem, no entanto, negou todas as acusações.

Durante a investigação, uma testemunha ouvida pela polícia confirmou a versão do acusado e relatou que, na verdade, era ele quem sofria agressões físicas da companheira. O relacionamento dos dois havia terminado após a mulher iniciar um novo vínculo amoroso, cujos encontros ocorriam na casa do casal durante o dia, sem o conhecimento do então marido ou da filha.

Com base nas evidências coletadas, a DAM concluiu que a denúncia feita pela mulher era falsa, e ela foi indiciada com base no artigo 339 do Código Penal, que trata do crime de denunciação caluniosa — quando alguém acusa falsamente outra pessoa de um crime que não cometeu.

*Com informações da PCMS