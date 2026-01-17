Mulher é morta a tiros em aldeia de Bela Vista e caso é investigado como feminicídio

Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros na tarde de sexta-feira (16) na aldeia Damakue, em Bela Vista, no interior de Mato Grosso do Sul. O marido dela, de 51 anos, também foi encontrado morto no local.

A Polícia Civil investiga o caso e trata a ocorrência como feminicídio, com a suspeita de que o autor tenha tirado a própria vida em seguida.

A vítima foi identificada como Joséfa dos Santos. O suspeito é João Fernando Viegas. Segundo a apuração inicial, os dois estavam em casa quando houve uma discussão pouco antes das mortes.

Polícia encontrou sinais de briga dentro da casa

Conforme informações levantadas pelas polícia, havia indícios de luta corporal no interior do imóvel, o que aponta para um desentendimento antes dos disparos. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou os dois já sem vida.

Ao lado dos corpos, foi localizada uma espingarda. Durante os trabalhos no local, foram apreendidas outras armas, incluindo armas longas, um revólver e uma arma artesanal, que serão submetidos à perícia.

Testemunhas citaram histórico de conflitos, mas sem registros oficiais

Testemunhas ouvidas no local relataram que o casal tinha um histórico de brigas familiares e episódios de violência doméstica, mas, até o momento, não há informação sobre registros formais de ocorrência nem pedidos de medidas protetivas relacionados ao caso.

Corpos foram encaminhados para exame e investigação segue

Os corpos foram levados para exame necroscópico, e o material apreendido será analisado para esclarecer a dinâmica do crime. A Polícia Civil instaurou inquérito e deve ouvir testemunhas para reconstituir o que aconteceu. As investigações seguem em andamento.