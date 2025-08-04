Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SEGURANÇA

Mulher é morta na frente de filhos e enteados no Pantanal

Este é o 21° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul este ano

Karina Anunciato

Crime ocorreu em uma fazenda na região do Passo do Lontra, em Corumbá Foto: Reprodução/ DO
Crime ocorreu em uma fazenda na região do Passo do Lontra, em Corumbá Foto: Reprodução/ DO

Mais uma mulher foi morta em Mato Grosso do Sul vítima de violência doméstica. O 21º feminicídio registrado neste ano no estado aconteceu no último sábado (2), em uma fazenda localizada na região do Passo do Lontra, no Pantanal, em Corumbá.

A vítima, Salvadora Pereira, de 22 anos, foi assassinada após uma discussão com o companheiro, José Cliverson Soares da Silva, de 32 anos. Segundo a polícia, o casal havia consumido bebida alcoólica durante a tarde. Ambos trabalhavam como caseiros na propriedade rural.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h20, durante patrulhamento da Operação Protetor das Divisas. O suspeito tentava fugir pela BR-262 quando foi localizado.

José Cliverson foi encontrado por volta das 23h, escondido em uma casa isolada dentro da fazenda. Ele se entregou sem resistência e confessou o crime. No local, os policiais apreenderam o revólver calibre 22 utilizado no assassinato e um celular.

Cinco crianças, com idades entre dois e oito anos, estavam na casa no momento do crime. Três são filhos do acusado e duas da vítima. O filho mais velho, de oito anos, conseguiu ligar para uma tia, que acionou os bombeiros. As crianças foram levadas para Corumbá, onde receberam atendimento das autoridades de proteção à infância.

Além do flagrante por feminicídio, José Cliverson tinha um mandado de prisão em aberto. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

