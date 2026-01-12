Mulher é presa com maconha e munições de fuzil em Ponta Porã

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na noite de domingo (11) após ser flagrada transportando maconha e munições de fuzil em Ponta Porã, município localizado na faixa de fronteira com o Paraguai.

A prisão ocorreu durante uma ação de investigação voltada ao combate a crimes transfronteiriços. Segundo as informações apuradas, a suspeita foi identificada conduzindo um veículo Toyota Corolla e localizada na Rua Benjamin Constant, em frente à residência onde mora.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram cerca de dois quilos de maconha, distribuídos em duas peças, além de 40 munições de calibre 7,62, de uso restrito. Todo o material foi apreendido no local.

A mulher foi detida e encaminhada à delegacia, onde foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), que apura se há outros envolvidos no transporte do entorpecente e das munições.

*Com informações da Polícia Civil de MS