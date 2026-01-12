Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Mulher é presa com maconha e munições de fuzil em Ponta Porã

Material foi apreendido durante investigação na região de fronteira, na noite de domingo (11)

Fernando de Carvalho

Material foi apreendido durante investigação na região de fronteira - Foto: Divulgação/PCMS
Material foi apreendido durante investigação na região de fronteira - Foto: Divulgação/PCMS

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na noite de domingo (11) após ser flagrada transportando maconha e munições de fuzil em Ponta Porã, município localizado na faixa de fronteira com o Paraguai.

A prisão ocorreu durante uma ação de investigação voltada ao combate a crimes transfronteiriços. Segundo as informações apuradas, a suspeita foi identificada conduzindo um veículo Toyota Corolla e localizada na Rua Benjamin Constant, em frente à residência onde mora.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram cerca de dois quilos de maconha, distribuídos em duas peças, além de 40 munições de calibre 7,62, de uso restrito. Todo o material foi apreendido no local.

A mulher foi detida e encaminhada à delegacia, onde foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), que apura se há outros envolvidos no transporte do entorpecente e das munições.

*Com informações da Polícia Civil de MS

