Mulher é presa em Campo Grande ao tentar transportar cocaína escondida na genitália

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (27), em Campo Grande, após ser flagrada transportando cocaína escondida no corpo. A droga teria como destino o município de Fátima do Sul, onde seria comercializada, segundo apuração da polícia.

De acordo com as investigações, a mulher teria viajado à capital para buscar o entorpecente e, durante sua estadia em uma casa no bairro Jardim Tijuca, passou a ser acompanhada pelos investigadores.

Na manhã desta quinta, quando se preparava para seguir em direção à rodoviária, foi abordada pelos policiais.

Ao ser informada de que seria levada à Denar para revista por uma policial feminina, admitiu estar transportando cerca de 100 gramas de cocaína ocultos na genitália. A droga foi encontrada durante procedimento de revista na sede da delegacia.

Ela foi autuada por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. A polícia investiga se outras pessoas estão envolvidas no esquema.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e a Seção de Investigações Gerais (SIG) de Fátima do Sul, que já monitorava a suspeita.

*Com informações da PCMS