Mulher é presa em Coxim após agredir idoso e tentar roubar dinheiro

Uma mulher de 40 anos foi presa na noite de segunda-feira (20) após agredir um idoso de 79 anos e tentar roubar dinheiro dentro da casa dele em Coxim. A prisão ocorreu após ação da Polícia Militar com apoio da Força Tática, que localizou a suspeita na Vila Bela.
O idoso relatou que a mulher, magra e vestindo saia rosa, apareceu em sua residência pedindo dinheiro. Ao entrar no quarto para pegar alguns trocados, ele foi seguido e ameaçado com uma faca enquanto a mulher exigia o dinheiro. O homem reagiu, conseguiu tomar a arma, mas caiu e sentiu fortes dores nas costas.
Após a tentativa frustrada de assalto, a agressora fugiu levando as chaves da casa e ameaçando voltar para matá-lo e furtar objetos. Uma testemunha, que costuma auxiliar o idoso por ele viver sozinho e em situação de vulnerabilidade, confirmou o ocorrido aos policiais.
Com base nas informações, a equipe da Força Tática iniciou buscas pela região e encontrou a mulher. Durante a abordagem, ela admitiu ter estado na casa da vítima e afirmou que teria ido ao local para realizar um “programa” – prostituição -, mas que um desentendimento acabou em agressão.
A suspeita foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim junto com a vítima, onde o caso foi registrado.
*Com informações da PMMS