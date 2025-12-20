Mulher é detida após atirar no marido na Vila Nascente em Campo Grande

Uma mulher de 42 anos foi detida após atirar no marido, de 41, na noite desta sexta-feira (19). O incidente ocorreu em uma residência na Rua Judson Tadeu Ribas, na região da Vila Nascente, em Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a polícia encontrou a vítima caída no interior do imóvel, consciente, segundo registro policial.

O homem foi socorrido inicialmente por um vizinho. Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa com apoio do Corpo de Bombeiros. Conforme relatado aos policiais, os disparos teriam sido feitos pela esposa. Ela estaria em uma casa vizinha, na mesma rua, no momento em que a equipe chegou.

No endereço indicado, a suspeita recebeu os militares e apresentou a arma utilizada, uma pistola calibre .380, além de munições. Também foi localizado um revólver calibre .38 sem munições. De acordo com o que foi informado no atendimento, pertenceria à mesma pessoa, mas não teria sido usado no episódio.

Segundo a versão apresentada pela mulher, o casal retornava de uma festa de casamento quando uma discussão começou ainda dentro do veículo. Ela afirma que o companheiro, supostamente embriagado, teria dirigido de forma perigosa e iniciado agressões verbais e físicas. Esta situação teria se prolongado já na residência. Nesse contexto, o filho da mulher também teria se envolvido ao tentar interromper o conflito.

Diante do cenário descrito pela suspeita, foram efetuados disparos com a alegação de que haveria risco à integridade dela e dos filhos. O filho confirmou, em depoimento, que tentou intervir para proteger a mãe durante a confusão.

Investigação e Análise Pericial

A pistola, estojos recolhidos no local e demais materiais foram encaminhados para análise pericial, que deve subsidiar a apuração sobre a dinâmica dos fatos. Ainda conforme o registro, imagens do circuito de monitoramento da residência foram recolhidas pelas autoridades para compor o conjunto de provas.

A polícia também registrou que o homem já teria passagens anteriores relacionadas à violência doméstica. A mulher recebeu acompanhamento jurídico e prestou esclarecimentos no local, acompanhada por delegada e equipe de perícia. Até a última atualização do caso, não havia confirmação oficial se ela foi liberada após os procedimentos iniciais ou se permaneceu presa.

As investigações seguem com base nos depoimentos, nas evidências técnicas e no material de vídeo coletado. O objetivo é esclarecer as circunstâncias do ocorrido e definir as medidas cabíveis.