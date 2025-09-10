Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Mulher é presa transportando quase 20 quilos de skunk em ônibus com destino para Campo Grande

Droga estava escondida em mala despachada que estava disfarçada com pó branco para tentar enganar fiscalização

Ana Lorena Franco

Mulher admitiu o transporte da droga - Reprodução/PCMMS
Mulher admitiu o transporte da droga - Reprodução/PCMMS

Uma passageira de 20 anos foi presa em flagrante, por volta das 16h30 desta terça-feira (9) ao ser flagrada transportando cerca de 19,6 quilos de skunk em um ônibus que seguia de Corumbá para Campo Grande, na Avenida Porto Carreiro.

Durante a fiscalização, a jovem apresentou respostas contraditórias sobre a quantidade de bagagens. Inicialmente, disse ter apenas duas mochilas, mas os bilhetes indicavam três volumes. Ao verificar o bagageiro, os policiais encontraram uma mala despachada em seu nome contendo 19 pacotes de skunk envoltos em pó branco para disfarçar o odor. Também foram apreendidos dois celulares que estavam que passarão por perícia para auxiliar na investigação.

A passageira admitiu o transporte da droga e foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá. A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar outros envolvidos e desarticular a rede criminosa responsável pelo tráfico.

*Com informações da PCMS

