Mulher é presa transportando quase 20 quilos de skunk em ônibus com destino para Campo Grande

Uma passageira de 20 anos foi presa em flagrante, por volta das 16h30 desta terça-feira (9) ao ser flagrada transportando cerca de 19,6 quilos de skunk em um ônibus que seguia de Corumbá para Campo Grande, na Avenida Porto Carreiro.

Durante a fiscalização, a jovem apresentou respostas contraditórias sobre a quantidade de bagagens. Inicialmente, disse ter apenas duas mochilas, mas os bilhetes indicavam três volumes. Ao verificar o bagageiro, os policiais encontraram uma mala despachada em seu nome contendo 19 pacotes de skunk envoltos em pó branco para disfarçar o odor. Também foram apreendidos dois celulares que estavam que passarão por perícia para auxiliar na investigação.

A passageira admitiu o transporte da droga e foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá. A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar outros envolvidos e desarticular a rede criminosa responsável pelo tráfico.

*Com informações da PCMS