Mulher é estuprada e arrastada para matagal na região dos “predinhos” em Três Lagoas

Uma mulher de 42 anos sofreu estupro e teve o celular furtado na noite de quinta-feira (20), na região do Novo Oeste, em Três Lagoas. O ataque aconteceu na Rua Nelson Natalino, perto de um supermercado, pouco depois de ela descer de um ônibus que vinha de Andradina (SP). Além disso, o crime ocorreu em um trecho pouco movimentado, o que dificultou qualquer pedido imediato de ajuda.

Segundo o boletim registrado na Depac, a vítima caminhava para casa quando um homem em uma bicicleta azul se aproximou. Ele a abordou de forma repentina, agarrou a mulher com violência e a arrastou para dentro de um terreno baldio. No local, o agressor rasgou suas roupas e cometeu o estupro. A ação durou alguns minutos e, segundo a vítima, ocorreu sem que alguém percebesse o ataque, já que a área tem pouca circulação noturna.

Detalhes do Crime e Busca por Justiça

A mulher conseguiu descrever o agressor. Ela afirmou que ele aparentava ter etnia japonesa e usava calça preta, jaqueta preta e tênis branco. Após o crime, ele fugiu rapidamente levando o celular Samsung da vítima, desaparecendo em direção desconhecida. Enquanto isso, a mulher buscou ajuda e conseguiu acionar o Samu. A equipe a levou para a UPA, onde recebeu atendimento por causa das lesões e do sangramento causados pela violência.

O namorado da vítima foi até a delegacia após o ocorrido. Ele apresentou a nota fiscal do celular furtado, o que ajudou a complementar o registro e a fornecer mais dados para a investigação. Além disso, houve uma tentativa de contato com o número da vítima. Em determinado momento, o suspeito atendeu e afirmou que o aparelho não pertencia a ela. Ele se identificou como “Vitor”, desligou e não retornou mais.

Investigação em Andamento

A Polícia Civil investiga o caso como furto e estupro. As equipes trabalham com base na descrição física do autor e na bicicleta usada durante o ataque. Além disso, a corporação reforça a importância de denúncias anônimas para auxiliar na identificação do agressor.