Início Campo Grande

ATAQUE DE ANIMAL

Mulher grávida é atacada durante caminhada por pitbull na Capital

Vítima sofreu mordidas nas pernas e no abdômen

Karina Anunciato

Imagem ilustrativa Foto: Blog do Pitbull
Imagem ilustrativa Foto: Blog do Pitbull

Uma mulher grávida foi atacada por um cão da raça pitbull enquanto caminhava na rua, na segunda-feira (19), em Campo Grande. A proprietária do animal foi presa em flagrante depois do ataque.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h40 para atender a uma ocorrência de mordida de animal. No local, testemunhas relataram que a vítima, identificada como Evelyn, caminhava pela rua quando foi surpreendida pelo cão, que estava solto.

Detalhes do Ataque

Segundo os relatos, a mulher sofreu mordidas nas pernas e, depois de cair no chão, foi atacada também na região do abdômen. Moradores da região tentaram prestar socorro, mas o animal permanecia agressivo. A situação só foi controlada, após a dona do cão conseguir contê-lo e levá-lo para dentro da residência, onde o animal foi trancado no banheiro.

Os policiais foram até a casa da proprietária, localizada na rua Dom João VI, onde a mulher informou que o cão costumava ficar solto no terreno, sem cerca, proteção ou uso de focinheira, e que o animal teria escapado antes do ataque.

Investigação e Consequências

Uma testemunha afirmou à polícia que já havia outros registros de incidentes envolvendo o mesmo cão, e que moradores da região temiam novos ataques.

A proprietária do animal recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol). O caso será apurado pela autoridade policial de plantão.

A vítima foi levada por familiares até a Santa Casa, onde, segundo testemunhas, se queixava de fortes dores abdominais. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

