Mulher ligada ao Clã Morinigo é presa em condomínio de luxo na Capital

Uma mulher ligada ao “Clã Morinigo”, organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, foi presa na tarde sexta-feira (10) em Campo Grande pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O mandado de prisão foi expedido pela 14ª Vara Federal de Curitiba (TRF4), e a suspeita era procurada desde 2023 por envolvimento em tráfico internacional de drogas, corrupção ativa e organização criminosa. De acordo com informações obtidas pela nossa reportagem ela era mulher de um dos líderes do grupo. Para dificultar sua localização, ela utilizava diferentes endereços entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Operação Status e o Clã Morinigo

O “Clã Morinigo” ganhou notoriedade em setembro de 2020, durante a Operação Status, da Polícia Federal. Na época, o grupo foi apontado como responsável por um esquema milionário de transporte e lavagem de dinheiro do tráfico de cocaína, movimentando recursos por meio de laranjas e empresas de fachada. Bens avaliados em cerca de R$ 230 milhões chegaram a ser sequestrados.

A prisão ocorreu em um condomínio de luxo, depois que o filho da mulher permitir a entrada da equipe do BOPE. Ela foi localizada, informada sobre o mandado e encaminhada à Polícia Federal, que conduz os procedimentos legais cabíveis.