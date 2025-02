Mulher morre em acidente de trânsito na Capital

Após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, mulher de 31 anos, perdeu a vida . Na noite desta quinta-feira (13), em Campo Grande, na rua Francisco dos Anjos, no bairro Pioneiros.

De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, a vítima estava pilotando a motocicleta no momento da colisão. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes, incluindo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Uma das hipóteses é de que, durante uma tentativa de ultrapassagem, a motocicleta tenha colidido com o carro, causando a tragédia.

Outro fator que pode ter influenciado o acidente é a forte chuva que atingia a região sul de Campo Grande no momento do ocorrido. O temporal, que foi bastante intenso, pode ter comprometido a visibilidade e a aderência das vias, aumentando os riscos de acidentes.

O condutor do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos. Ele foi submetido a um teste de alcoolemia, que deu negativo para consumo de bebidas alcoólicas, segundo a Polícia Militar.