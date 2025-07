Mulher denuncia agressões do filho e pede medida protetiva em Dourados

Uma mulher de Dourados viveu momentos de terror ao ser agredida pelo próprio filho na manhã deste sábado (19), no Residencial Sol Nascente. O caso, atendido pela equipe da Patrulha Maria da Penha, foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Diante da gravidade, a vítima solicitou medida protetiva de urgência.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor chegou à residência da mãe por volta das 7h50 exigindo acesso ao telefone celular dela. Após ser contrariado, passou a ameaçá-la de morte e proferir ofensas verbais. Na sequência, empurrou a mulher sobre o sofá e passou a golpeá-la com um pedaço de madeira, causando lesões em sua perna.

Agressão e Tentativa de Fuga

Temendo por sua vida, a vítima conseguiu se trancar em um dos quartos da casa. No entanto, o filho tentou invadir o cômodo, subindo pelas paredes, o que a levou a fugir até a casa de vizinhos em busca de ajuda. Quando retornou ao imóvel acompanhada, o agressor já havia fugido, mas deixou o botijão de gás aberto, ampliando o risco de um acidente grave.

A mulher relatou à polícia que as ameaças vêm se tornando frequentes e que, na noite anterior, o filho já havia utilizado uma faca para intimidá-la, chegando a danificar paredes da casa durante um surto. Ela teme que os episódios de violência se agravem ainda mais.

Medidas Protetivas Solicitadas

Durante o registro da ocorrência, uma segunda mulher, irmã do agressor, também procurou a delegacia. Segundo ela, além das ameaças frequentes, já foi impedida de visitar a mãe em função do comportamento violento do irmão. A última intimidação, segundo relatou, ocorreu em junho deste ano.

Ambas as mulheres solicitaram medidas protetivas à Justiça. A Polícia Civil conduzirá as investigações para avaliar a adoção de providências legais contra o agressor, que segue foragido.