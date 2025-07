Mulher que assaltou crianças é indiciada com comparsas por série de roubos em Campo Grande

A Polícia Civil , por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF), concluiu a identificação e o indiciamento de dois homens e uma mulher responsáveis por uma sequência de roubos registrados entre 6 e 12 de junho em Campo Grande.

Em um dos crimes, uma mulher abordou duas crianças que iam para a escola no bairro Aero Rancho e foge com um comparsa em uma motocicleta vermelha. A ação foi flagrada por câmeras de segurança, que serviu de apoio nas investigações.

Em 11 de junho, dois homens participantes do trio, invadiram uma farmácia na Avenida Manoel da Costa Lima armados e fugiram levando R$ 637 e um celular. No dia seguinte, uma padaria foi alvo do trio, que usou novamente a motocicleta vermelha para fugir com R$ 600 e outro celular. A moto utilizada nos crimes foi posteriormente identificada como dublê (clonada).

Durante as investigações, a DERF localizou a residência de um dos suspeitos, conhecido como “Paulista”, de 39 anos, apontado como o mentor da quadrilha. No local foram apreendidas roupas, capacetes e uma mochila idêntica à usada no assalto às crianças. Paulista possui extensa ficha criminal, incluindo tráfico de drogas e fuga do regime semiaberto.

Além dele, foram identificados um homem de 38 anos, coautor dos roubos a comércios, e uma mulher de 33 anos, responsável pelo assalto às meninas. Os dois homens já estavam presos no Presídio de Segurança Máxima da Capital por receptação no momento em que os materiais foram apreendidos. Ambos confessaram os crimes durante interrogatório.

O trio foi indiciado por roubos majorados pelo concurso de pessoas (crime cometido em grupo) e pelo uso de arma de fogo.

*Com informações e fotos da Polícia Civil