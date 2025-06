Mulher queimada por peão no Pantanal é resgatada em estado grave

Uma mulher que trabalhava como faxineira na Fazenda São Paulino, no Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá (MS), foi resgatada no início da noite, em estado grave, após ter cerca de 90% do corpo queimado.

Eliana, de 57 anos, foi atacada por um peão da fazenda por volta das 14h desta sexta-feira. Segundo relatos de funcionários da fazenda, o homem jogou um balde de gasolina sobre a vítima, que estava sentada na varanda da casa, e acendeu um isqueiro.

“Ele disse que não aceitava não de mulher nenhuma“, disse uma das funcionárias do local, que também teria sido ameaçada de morte pelo peão. A testemunha contou que ela e a vítima estavam sendo assediadas pelo peão, que estaria embriagado.

No momento do ataque, outros quatro peões que trabalhavam num galpão – a cerca de 150 metros da casa da vítima – ouviram os gritos e correram para socorrer Eliana. Eles conseguiram apagar as chamas mas a vítima já não conseguia se mexer diante da gravidade dos ferimentos.

A partir daí, um dos proprietários e administrador da fazenda, que mora em Campo Grande, a 425 quilômetros de distância, foi informado da situação e acionou as autoridades policiais.

Foi ele quem solicitou o resgate aéreo pois nesta época do ano o acesso à fazenda é feito por avião, devido ao período de vazante das águas no Pantanal.

“Chegar por terra é muito difícil, precisa de ajuda de um trator pois o solo está enxarcado, com terreno ‘mole’ e a pista da fazenda é a única homologada em toda aquela região“, informou o administrador Paulenir Barros.

Horas de desespero

Uma equipe do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros levantou voo de Campo Grande no final da tarde, chegando à fazenda São Paulino no início da noite, quando a vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos e precisou ser entubada. O tempo de voo da Capital até a propriedade foi estimado em uma hora e quarenta minutos.

Funcionários da fazenda relataram que, enquanto o resgate não chegava, se desesperavam com a situação da vítima e a possiblidade de serem surpreendidos pelo agressor, que teria ameaçado voltar e queimar outras pessoas.

Assim que teve o quadro de saúde estabilizado, a vítima foi transportada para Campo Grande, onde uma viatura Ursa (Unidade de Resgate de Suporte Avançado) aguardava a chegada da equipe de resgate, no aeroporto Santa Maria. Eliana foi levada para a Santa Casa – hospital referência no atendimento a pacientes com queimaduras graves – por volta das 22h30. Ela segue sob cuidados intensivos.

Suspeito apareceu em fazenda vizinha

O suspeito, identificado como Lourenço Xavier, de 54 anos, é corumbaense e fugiu a pé após o crime. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá como “tentativa de feminicídio motivada por menosprezo ou discriminação à condição de mulher”

Enquanto a vítima recebia atendimento – no início da noite desta sexta-feira (6)-, Lourenço apareceu em uma fazenda vizinha, distante cerca de seis quilômetros do local do ataque. Ele pediu comida e teria dito que pretende se entregar à polícia nas próximas horas.