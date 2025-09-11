Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

MAIS ATENÇÃO AO TRÂNSITO!

Mulher vai parar debaixo de caminhão após colisão na Cônsul Assaf Trad

Mulher fica ferida após moto colidir com caminhão na Cônsul Assaf Trad em Campo Grande; casal foi socorrido sem risco.

Adriano Hany

Bombeiros atendendo vítima de acidente de moto e caminhão na Cônsul Assaf Trad
Passageira foi parar debaixo do caminhão após colisão; casal foi socorrido e levado à Santa Casa. Foto: Gabriel do Carmo | Top Mídia

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão baú deixou um casal ferido na noite desta quarta-feira (10) na Avenida Cônsul Assaf Trad, uma das vias mais movimentadas de Campo Grande. O acidente gerou apreensão entre motoristas e transeuntes que presenciaram o impacto.

De acordo com uma testemunha, o piloto da moto seguia pela faixa central quando um carro entrou de forma repentina em sua frente. Para evitar a batida, o motociclista desviou para a direita, mas acabou atingindo o caminhão. O impacto arremessou o casal ao chão, e a passageira, que estava na garupa, foi parar embaixo do veículo de carga.

Atendimento e Primeiros Socorros

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto teve apenas escoriações leves. Já a mulher sofreu lesões em uma das pernas. Ambos estavam conscientes e orientados no momento do atendimento e não correm risco de morte.

Investigação e Conscientização

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades de trânsito, que devem analisar as imagens de câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas para determinar as responsabilidades.

O caso evidencia, mais uma vez, os perigos do tráfego intenso na Cônsul Assaf Trad e a necessidade de atenção redobrada de condutores e pedestres.

