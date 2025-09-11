Mulher vai parar debaixo de caminhão após colisão na Cônsul Assaf Trad

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão baú deixou um casal ferido na noite desta quarta-feira (10) na Avenida Cônsul Assaf Trad, uma das vias mais movimentadas de Campo Grande. O acidente gerou apreensão entre motoristas e transeuntes que presenciaram o impacto.

De acordo com uma testemunha, o piloto da moto seguia pela faixa central quando um carro entrou de forma repentina em sua frente. Para evitar a batida, o motociclista desviou para a direita, mas acabou atingindo o caminhão. O impacto arremessou o casal ao chão, e a passageira, que estava na garupa, foi parar embaixo do veículo de carga.

Atendimento e Primeiros Socorros

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto teve apenas escoriações leves. Já a mulher sofreu lesões em uma das pernas. Ambos estavam conscientes e orientados no momento do atendimento e não correm risco de morte.

Investigação e Conscientização

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades de trânsito, que devem analisar as imagens de câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas para determinar as responsabilidades.

O caso evidencia, mais uma vez, os perigos do tráfego intenso na Cônsul Assaf Trad e a necessidade de atenção redobrada de condutores e pedestres.