Mulheres adiam maternidade e têm menos filhos em MS

As mulheres de Mato Grosso do Sul estão engravidando mais tarde. É o que aponta o Censo Demográfico 2022, divulgado pelo IBGE, que revela uma mudança no perfil da fecundidade no estado. A idade média em que as mulheres sul-mato-grossenses têm filhos subiu para 27,7 anos. Em 2010, essa média era de 26 anos — um aumento de 1,7 ano, ou 6,5%.

A pesquisa mostra que a faixa etária com maior número de nascimentos mudou. Em 2010, a maior concentração era entre mulheres de 25 a 29 anos. Já em 2022, a faixa de 35 a 39 anos passou a liderar o índice, com 11,57% dos casos. Essa mudança reforça a tendência de adiamento da maternidade no estado.

Além do aumento na idade média, o número de filhos por mulher também caiu. Em 2022, a média de filhos por mulher em MS foi de 1,83, abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1 filhos. Em 2010, esse número era superior. Entre as mulheres de 50 a 59 anos — que já passaram pelo período fértil —, a média de filhos caiu de 3,1 para 2,3 no período de 12 anos.

Outro dado que reforça o adiamento da maternidade é o crescimento no percentual de mulheres de 50 a 59 anos que não tiveram filhos. Em 2010, esse grupo representava 7,6% do total. Em 2022, passou para 12,9%.

O fenômeno é observado em todas as unidades da federação e, segundo o IBGE, está diretamente relacionado à postergação da gravidez.