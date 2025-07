Mulheres são flagradas com drogas escondidas em roupas íntimas em presídios de MS

Cinco ocorrências registradas em dois presídios de Mato Grosso do Sul durante o fim de semana resultaram na apreensão de mais de 730 gramas de drogas com visitantes, segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). As tentativas de entrada de entorpecentes foram interceptadas por policiais penais nas unidades de Aquidauana e no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande).

No Estabelecimento Penal de Aquidauana, foram três flagrantes de mulheres tentando entrar com drogas escondidas no sutiã neste domingo (27). Os servidores, com apoio de escâneres corporais, impediram a entrada das drogas que totalizaram aproximadamente 230 gramas de drogas, entre maconha e substância análoga à cocaína.

Na Capital, os flagrantes ocorreram no sábado (26), por volta das 10h30, quando os policiais penais encontraram dez invólucros de maconha escondidos nos seios e na calça, totalizando 304 gramas. Às 15h, uma nova inspeção identificou 202 gramas da droga escondidas em maços de cigarro, totalizando mais de 500 gramas de maconha no mesmo dia.

Todas as mulheres envolvidas nas tentativas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e os internos que receberiam os ilícitos foram isolados em cela disciplinar e responderão a PADIC (Procedimento Administrativo Disciplinar do Interno), além das sanções penais cabíveis.

*Com informações e fotos da Agepen