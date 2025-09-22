Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Multa de R$ 4,25 milhões marca investigação de queimada em Coxim

MP apura infração ambiental após autuação do Imasul e exige projeto de recuperação em área degradada

Fernando de Carvalho

Fazenda é alvo de investigação após constatação de queimada sem autorização ambiental - Foto: Divulgação/MPMS
Fazenda é alvo de investigação após constatação de queimada sem autorização ambiental - Foto: Divulgação/MPMS

Uma queimada irregular em 424 hectares de vegetação nativa colocou uma fazenda de Coxim sob investigação. O caso, que resultou em multa de R$ 4,25 milhões e na exigência de um plano de recuperação ambiental, é apurado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) após autuação do Instituto de Meio Ambiente do estado (Imasul).

De acordo com o auto de infração e os laudos técnicos, a queimada foi realizada sem autorização ambiental e atingiu áreas vizinhas, configurando infração à legislação vigente.

A fiscalização que identificou o incêndio ocorreu em 8 de setembro de 2024 e apontou que a área integra vegetação nativa protegida por lei.

Segundo o promotor Marcos André Sant’ana Cardoso, a proprietária foi multada com baseada na legislação. Além disso, terá 90 dias para apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (Prada) vinculado ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O MP requisitou informações adicionais sobre a propriedade, como documentos do CAR, matrícula atualizada, eventuais programas de regularização ambiental e atividades sujeitas a licenciamento.

A promotoria também solicitou dados ao Imasul e ao Cartório de Registro de Imóveis de Coxim para instruir o procedimento.

*Com informações do MPMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Painéis solares em telhado residencial sob céu azul

ENERGIA & FUTURO

Setor solar reage e defende geração distribuída como solução para futuro energético

O setor de energia solar respondeu aos recentes acontecimentos contra a Geração Distribuída (GD), acusada de elevar tarifas e desequilibrar o sistema elétrico. Frentes estaduais, ABSOLAR, ABGD, INEL e o Movimento Solar Livre denunciaram campanha de desinformação promovida por distribuidoras e grandes consumidores, reafirmando que o consumidor é protagonista da transição energética, não um vilão. […]