Multas por descumprimento da logística reversa crescem em Mato Grosso do Sul

Motim de presos na Máxima deixa policial penal ferido em Campo Grande

Um motim foi registrado no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande no dia 7 de março, na ala psiquiátrica da unidade. O caso, no entanto, só foi oficializado nesta quinta-feira (13). Durante a confusão, um policial penal de 39 anos ficou ferido após ser atacado por internos armados com paus e pedras. O tumulto […]