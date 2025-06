Mundo Senai espera 7 mil visitantes em MS com programação sobre indústria e novas tecnologias

Com atividades gratuitas voltadas à formação profissional e ao mercado da indústria, o Mundo Senai 2025 será realizado nesta quinta e sábado, dias 5 e 7 de junho, em 12 cidades de Mato Grosso do Sul.

A expectativa é de que ao menos 7 mil pessoas participem das atividades presenciais, que incluem oficinas, palestras, visitas guiadas e orientação profissional.

O evento é promovido nacionalmente e, no estado, será realizado em formato híbrido, com conteúdos também disponíveis online por meio de uma plataforma digital.

Atividades ocorrem em diversas regiões do estado

A programação acontece nas unidades do Senai em Campo Grande (Faculdade Senai e Faculdade Senai da Construção), Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Naviraí, Nova Andradina, Sidrolândia, Rio Verde, Sonora, Aparecida do Taboado e Maracaju.

Quem visitar os locais poderá participar de exposições interativas sobre educação profissional, tecnologia e inovação, além de ter acesso a balcões de emprego e outras atividades de qualificação.

Inteligência artificial e futuro do trabalho em pauta

Um dos eixos do evento neste ano é destacar o impacto da inteligência artificial (IA) e da tecnologia digital nas transformações do mundo do trabalho.

A proposta é mostrar como esses avanços estão moldando novas exigências do mercado e, ao mesmo tempo, abrindo caminhos para diferentes perfis de trabalhadores.

Feira de vagas será realizada online

Paralelamente ao Mundo Senai, será realizada a Feira Contrate-me, iniciativa que permite a candidatos cadastrarem ou atualizarem currículos para concorrer a vagas de emprego e estágio na indústria e no setor de tecnologia.

A plataforma digital será aberta durante o evento e reunirá empresas de todo o país em busca de profissionais qualificados.

Inscrições são gratuitas

Para participar do Mundo Senai 2025 ou da Feira Contrate-me, basta se inscrever gratuitamente no site: www.mundosenai.com.br/evento

A programação completa das atividades em Mato Grosso do Sul pode ser consultada em: sistemafiems.ms.senai.br/mundo-senai

*Com informações da Fiems