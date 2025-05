Municípios fronteiriços entre MS e Paraguai iniciam mapeamento da rede de saúde

Cidades fronteiriças entre Mato Grosso do Sul e Paraguai terão mapeamento de estruturas de saúde. A ação é possível devido a um acordo entre governos paraguaios e brasileiros, com o Governo de Mato Grosso do Sul como signatário, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A etapa de mapeamento é a primeira parte do projeto, que também prevê o intercâmbio de dados e o monitoramento epidemiológico em tempo real, verificando falta de insumos, profissionais ou leitos, criando assim uma rede de saúde integrada na região.

A iniciativa tem a participação da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa), das Prefeituras de Porto Murtinho e Ponta Porã, de autoridades de saúde paraguaias e de municípios como Ponta Porã e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul; Foz do Iguaçu, no Paraná; e Pedro Juan Caballero e Ciudad del Este, no Paraguai, que participarão do mapeamento.

O projeto também prevê a criação de uma sala de situação epidemiológica entre Paraguai e os estados brasileiros de Mato Grosso do Sul e Paraná para elaborar plano de ações de combate a doenças como febre amarela e dengue, comuns na região de fronteira.