Músico acusado de matar jornalista em Campo Grande será julgado por feminicídio

A Justiça aceitou a denúncia contra o músico acusado pelo assassinato da jornalista Vanessa Ricarte, morta no dia 13 de fevereiro deste ano, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O crime será julgado como feminicídio, com agravantes por motivo torpe e pelo fato de a vítima ser companheira do acusado, além do uso de recurso que dificultou a defesa dela.

O acusado está preso preventivamente desde o dia do crime. Segundo a denúncia do Ministério Público, a jornalista foi morta por razões ligadas à sua condição feminina. Na ocasião, o músico teria também tentado matar um amigo da vítima, mas a acusação por tentativa de homicídio foi rejeitada pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, devido à ausência de descrição detalhada do crime e da inexistência de lesões no amigo.

O juiz criticou ainda o que chamou de “excesso acusatório” por parte do Ministério Público, que tentou imputar outros crimes ao acusado, como cárcere privado e violência psicológica, sem detalhar de forma suficiente essas condutas na denúncia.

Garcete ressaltou que tais acusações precisam especificar claramente onde, quando e como ocorreram os delitos.

O magistrado determinou que os laudos periciais ainda pendentes sejam apresentados em até cinco dias. Também solicitou prioridade na citação do acusado, devido ao tempo já decorrido desde sua prisão e à gravidade do crime envolvendo violência doméstica.

A primeira audiência para ouvir testemunhas de acusação será agendada em breve pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

*Com informações do TJMS