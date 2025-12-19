Mutirão de renegociação de dívidas termina hoje

Termina nesta sexta-feira (19) o Feirão Serasa Limpa Nome. Ao todo, cerca de 2,1 milhões de pessoas em Mato Grosso do Sul têm alguma oferta disponível para renegociação. No estado, aproximadamente 192 mil consumidores podem quitar dívidas pagando até R$ 100; são mais de 900 mil ofertas dentro desse valor.

Desde o início do mutirão, em 3 de novembro, cerca de 137 mil acordos já foram fechados no Estado. Mais de 73 mil consumidores aproveitaram a iniciativa para reorganizar o orçamento e tentar começar o próximo ano com o nome limpo.

e34As negociações podem ser feitas pelos canais digitais da Serasa — site, aplicativo e WhatsApp —, além do atendimento presencial em agências dos Correios espalhadas pelo país.

Inadimplência em alta

Cenário de Inadimplência e o Feirão Serasa Limpa Nome

O Brasil encerra o ano com 80,6 milhões de pessoas com dívidas em atraso, a maior marca histórica, segundo a Serasa. Apenas no último mês, 173 mil novos inadimplentes entraram na estatística.

Mato Grosso do Sul acompanha essa tendência. Em novembro, o Estado registrou mais de 1,24 milhão de pessoas inadimplentes, crescimento de 0,82% em relação a outubro. O avanço reforça a corrida de consumidores por acordos antes do fim do ano.