Mutirão do MEI oferece serviços gratuitos em 59 municípios de MS

Para ajudar microempreendedores individuais a iniciarem o ano com as pendências em dia, o Sebrae/MS promove, entre 12 e 30 de janeiro, o Mutirão do MEI, com atendimento gratuito em 85 pontos distribuídos por 59 municípios de Mato Grosso do Sul.

A ação atende a categoria mais representativa do estado, que soma 168 mil MEIs ativos, e oferece serviços de regularização, orientação fiscal e planejamento para o início do ano.

O mutirão ocorre em unidades do Sebrae e em pontos parceiros, como Salas do Empreendedor e Associações Comerciais, abrangendo todas as regiões do estado. O foco é auxiliar os microempreendedores a resolver débitos e cumprir obrigações fiscais que se concentram no mês de janeiro.

O que esperar do Mutirão do MEI?

Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, a iniciativa vai além da regularização.