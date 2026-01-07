Mutirão do MEI oferece serviços gratuitos em 59 municípios de MS

Para ajudar microempreendedores individuais a iniciarem o ano com as pendências em dia, o Sebrae/MS promove, entre 12 e 30 de janeiro, o Mutirão do MEI, com atendimento gratuito em 85 pontos distribuídos por 59 municípios de Mato Grosso do Sul.
A ação atende a categoria mais representativa do estado, que soma 168 mil MEIs ativos, e oferece serviços de regularização, orientação fiscal e planejamento para o início do ano.
O mutirão ocorre em unidades do Sebrae e em pontos parceiros, como Salas do Empreendedor e Associações Comerciais, abrangendo todas as regiões do estado. O foco é auxiliar os microempreendedores a resolver débitos e cumprir obrigações fiscais que se concentram no mês de janeiro.
O que esperar do Mutirão do MEI?
Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, a iniciativa vai além da regularização.
“Janeiro concentra datas importantes e regras que impactam diretamente o MEI. Por isso, o Sebrae está novamente ao lado do empreendedor, oferecendo atendimento gratuito em serviços essenciais para que os empresários possam começar o ano com as contas em dia”, afirma.
Entre os compromissos do período estão a opção pela permanência no Simples Nacional, para quem ultrapassou o limite de faturamento, o envio da Declaração Anual (DASN-SIMEI) e o pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que vence todo dia 20.
Durante o Mutirão do MEI, são oferecidos gratuitamente serviços como regularização de débitos, orientação sobre reenquadramento, informações sobre prazos e obrigações fiscais, emissão de documentos e formalização. Empreendedores também podem buscar esclarecimentos gerais sobre a categoria.
Locais e horários de atendimento
Em Campo Grande, o atendimento ocorre na Sede do Sebrae, no Sebrae Parati/Aero Rancho e no escritório do Pátio Central Shopping, das 8h às 17h. No interior, nas unidades de Bonito, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, o funcionamento será das 8h às 12h e das 14h às 17h.
*Com informações do Sebrae/MS