Mutirão leva orientação jurídica e serviços gratuitos ao São Conrado neste sábado

Neste sábado (17), moradores de Campo Grande terão acesso gratuito a serviços essenciais durante um mutirão social realizado no bairro São Conrado.

A ação, fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Instituto Nelson Wilians, oferecerá orientação jurídica, atendimento médico, testes de saúde e emissão de documentos.

Durante participação ao vivo no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta sexta-feira (16), o coordenador institucional do Instituto Nelson Wilians em Mato Grosso do Sul, Thiago Borges, destacou a proposta de inclusão e cidadania do evento.

Segundo ele, a ideia surgiu da aproximação entre o instituto e a reitoria da UEMS, por meio do programa “UEMS na Comunidade”, que busca levar os serviços da universidade a bairros mais afastados e municípios menores.

“O Instituto Nelson Wilians tem atuação nacional, mas queremos fortalecer redes locais. Essa parceria com a UEMS nos permite aproximar o direito da população, especialmente daqueles que não têm acesso à informação ou atendimento jurídico básico”, afirmou Borges.

Orientações jurídicas acessíveis

De acordo com o coordenador, a equipe do mutirão contará com advogados disponíveis para prestar esclarecimentos sobre direitos do consumidor, pensão alimentícia, divórcios, entre outras questões de direito de família.

O objetivo é acolher e orientar as pessoas, fornecendo encaminhamentos claros e acessíveis sobre como proceder diante de problemas jurídicos.