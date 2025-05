Mutirão no Jardim Canguru oferece renegociação de dívidas e regularização de imóveis neste sábado

Moradores do Jardim Canguru e região, em Campo Grande, terão a oportunidade de resolver pendências com a Agência Municipal de Habitação (Emha) em mais uma edição do mutirão “Emha em Ação”, que acontece neste sábado (10).

O atendimento será realizado das 8h às 12h no CRAS Dr. Fauze Dualibi Amizo, na Rua dos Topógrafos, 1175.

A iniciativa busca alcançar mutuários com dívidas ou irregularidades cadastrais, oferecendo serviços como renegociação de valores em atraso e atualização de titularidade dos imóveis.

A proposta é levar os atendimentos diretamente aos bairros e facilitar o contato com quem tem dificuldades de acesso aos serviços da Emha.

Segundo a Agência, o projeto já passou por outras regiões da Capital e tem como foco promover a regularização de contratos habitacionais, o que também impacta na continuidade de programas voltados à construção de novas unidades.

Além da renegociação, os técnicos vão orientar os moradores sobre direitos e deveres relacionados aos imóveis financiados.

Embora a ação seja coordenada pela Emha, o atendimento é direcionado apenas a moradores que já possuem vínculo com a instituição e que estejam com pendências contratuais.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Emha pelo telefone (67) 3314-3900, em dias úteis, das 8h às 17h.

Serviço:

– Mutirão “Emha em Ação” – Jardim Canguru

– Sábado, 10 de maio

– Das 8h às 12h

– CRAS Dr. Fauze Dualibi Amizo – Rua dos Topógrafos, 1175, Jardim Canguru – Campo Grande

*Com informações da Prefeitura de CG