Mutirão no sábado vai oferecer 300 serviços gratuitos no Vida Nova

Moradores da região do bairro Vida Nova, em Campo Grande, poderão participar de iniciativa que vai oferecer mais de 300 serviços gratuitos à população. O “Mutirão Todos em Ação” será realizado no sábado (26), com início às 8h e encerramento previsto para o meio-dia.

Os atendimentos incluem emissão e regularização de documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, atendimento do Detran, serviços de saúde (vacinação, exames, testes rápidos), assistência jurídica, corte de cabelo, orientações sociais, serviços veterinários e atividades para crianças entre outros.

Além dos serviços essenciais, o mutirão também promove momentos de lazer e valorização da comunidade, com apresentações culturais, exposições, sorteios e atividades educativas para todas as idades.

Para ser atendido, é necessário levar documentos originais e uma cópia. A expectativa é que milhares de pessoas compareçam para aproveitar os serviços.

A ação será realizada na Escola Municipal Nerone Maiolino – localizada na Rua Maraú, s/n, bairro Vida Nova – e envolve a Prefeitura de Campo Grande, Câmara Municipal, Governo do Estado, Fecomércio MS, Senac, projeto Mutirão, além de dezenas de secretarias e instituições.

Edição anterior

Em março, o mutirão realizado no Parque do Lageado reuniu milhares de moradores da região do Anhanduizinho. O evento ocorreu na Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli, no Parque do Lageado e contou com a participação de diversas secretarias municipais e parceiros, oferecendo mais de 300 serviços gratuitos para mais 10 mil pessoas.