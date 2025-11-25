Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

DIREITOS DO IDOSO

Mutirão orienta idosos sobre escolha de futuro curador

Ação gratuita em Campo Grande apresentará escritura que permite definir quem cuidará da saúde e do patrimônio em caso de incapacidade

Karina Anunciato

Disque 100 contabilizou150 mil queixas de violência contra idosos apenas no primeiro trimestre deste ano (Foto: Reprodução/ Freepik)

Com o avanço dos casos de violência contra idosos no país — mais de 408 mil notificações de maus-tratos entre 2020 e 2023 —, os Cartórios de Notas de Mato Grosso do Sul promovem nesta quinta-feira (27.11) um mutirão voltado à proteção jurídica da população idosa. O atendimento será gratuito, das 8h às 12h, no Centro de Convivência do Idoso, em Campo Grande.

A ação apresentará ao público a escritura de autocuratela, instrumento pelo qual o idoso pode registrar formalmente quem deverá cuidar de sua saúde e administrar seus bens caso venha a perder a capacidade. O documento, válido em todo o país, passa a ser consulta obrigatória de juízes após a regulamentação do Provimento nº 206/25 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A iniciativa integra a Jornada Notarial 2025, que ocorre simultaneamente em todos os estados e tem como foco o planejamento familiar e patrimonial. Em Mato Grosso do Sul, a orientação busca atingir um público cada vez mais vulnerável: além das denúncias registradas nos últimos anos, o Disque 100 contabilizou outras 150 mil queixas de violência contra idosos apenas no primeiro trimestre deste ano.

Autonomia e Proteção Jurídica para Idosos

Para o presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção MS, Elder Dutra, o mutirão é uma oportunidade para reforçar autonomia e proteção. “A autocuratela permite que o idoso decida quem cuidará dele, evitando conflitos familiares e riscos patrimoniais. O planejamento é essencial”, afirma.

Os interessados poderão registrar no local a intenção de lavrar a escritura, que poderá ser formalizada presencialmente nos Cartórios de Notas ou pela plataforma digital e-Notariado. Todos os documentos serão lançados na Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC), sistema nacional que auxilia o Judiciário na escolha do curador.

Mesmo com a novidade, permanece válida a ordem legal de curadores prevista no Código Civil. Segundo a lei, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe e filhos são os primeiros na linha de cuidados. A diferença é que, agora, a vontade expressa pelo idoso passa a ter peso direto na decisão judicial.

A Jornada Notarial conta com apoio da União Internacional do Notariado (UINL) e da Comissão de Assuntos Americanos (CAAm).

