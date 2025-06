Mutirão revisa prisões e analisa penas que já deveriam ter sido extintas

Revisar prisões preventivas prolongadas, identificar penas que já deveriam estar extintas e garantir a aplicação correta de decisões do STF. Esses são alguns dos focos do “Mutirão Processual Penal – Pena Justa”, que será realizado em Mato Grosso do Sul entre os dias 30 de junho e 30 de julho.

A ação faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e contará com a atuação de juízes que já respondem pelos processos. Um dos eixos centrais é reavaliar prisões cautelares que ultrapassam um ano, além de casos envolvendo mulheres presas que são gestantes, mães ou responsáveis por crianças e pessoas com deficiência.

Também entram no escopo do mutirão processos relacionados ao porte de pequenas quantidades de maconha, em desacordo com o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

Situações como progressão de regime, livramento condicional ou penas prescritas, mas ainda pendentes de análise, terão prioridade.