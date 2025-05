Mutirão Todos em Ação chega ao Santa Emília com foco em serviços básicos

Neste sábado (31), o bairro Santa Emília, em Campo Grande, recebe a 37ª edição do Mutirão Todos em Ação, uma mobilização que já soma 16 anos de história e centenas de milhares de atendimentos.

A coordenadora do projeto, Lirce Cânepa, participou ao vivo do programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, e explicou como o projeto cresceu, se estruturou e se tornou um dos maiores eventos sociais do país.

Segundo Lirce, o Mutirão já ultrapassou 800 mil atendimentos e tem como meta alcançar 1 milhão ainda em 2025. A partir de 2023, o apoio da Prefeitura ampliou o alcance das ações.

“Hoje temos todas as secretarias municipais, além de secretarias estaduais, universidades, Ministério Público, Defensoria. O mutirão foi se tornando uma referência não só em MS, mas em nível nacional”, disse.

Região escolhida com base na vulnerabilidade social

Questionada sobre a escolha do bairro Santa Emília como sede desta edição, Lirce afirmou que o cronograma leva em conta o mapeamento das áreas com maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade.

“A gente avalia as regiões e busca estar onde há maior necessidade. Nosso foco é garantir acesso a quem mais precisa.”

O evento, que acontece na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues, vai das 8h às 13h e deve reunir mais de mil voluntários. A coordenadora aproveitou para convidar moradores do Santa Emília e bairros vizinhos, como São Conrado, Portal Caiobá e Coophavila.

RG, consultas e até corte de cabelo: os serviços mais procurados

Com mais de 300 serviços gratuitos oferecidos em cada edição, a ação contempla desde orientações jurídicas até atividades de lazer. Mas segundo Lirce, há sempre uma forte demanda por emissão de RG, CPF e atendimentos médicos.

“A nova cédula de identidade tem gerado muita procura. As pessoas chegam cedo, formam fila”, relatou. Outro serviço que sempre ultrapassa o tempo previsto é o corte de cabelo. “Parece simples, mas para muita gente faz diferença na autoestima”, observou.

“Nosso foco é esse: atender a necessidade da população. Levar serviços que muitas vezes estão distantes da realidade dessas pessoas”, destacou a coordenadora.

Documentos em mãos para garantir o atendimento

Durante a entrevista, Lirce fez questão de reforçar um ponto importante: os documentos. Para ser atendido em serviços como emissão de RG, CPF ou orientações do Procon, é preciso apresentar documento original e cópia.

“Às vezes a pessoa chega e não consegue ser atendida por não estar com os papéis certos. É importante se organizar antes de ir”, alertou.

A ação acontece na Rua Coronel Adalto Barbosa, nº 350, e tem entrada livre. “A gente está lá esperando por todo mundo com estrutura e equipe preparada. Esse é o nosso compromisso”, finalizou.

Confira a entrevista na íntegra: