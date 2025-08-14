Nação Chevrolet apresenta o Novo Onix 2026: mais moderno, conectado e irresistível.

A Nação Chevrolet acaba de lançar o tão aguardado Novo Onix 2026, que chega com visual renovado, mais tecnologia e o mesmo desempenho que conquistou milhões de brasileiros.

O design externo ganhou novidades marcantes: nova grade frontal, para-choque redesenhado, faróis, capô e paralamas com linhas mais modernas. Nas laterais, destaque para os novos modelos de rodas, que variam conforme a versão. Na traseira, as mudanças foram sutis, preservando a identidade que fez história desde 2019.

Por dentro, o Onix 2026 eleva o padrão de conforto e sofisticação. O painel de instrumentos digital de 8” e a multimídia de 11” agora ficam alinhados no mesmo nível, criando um visual mais limpo e tecnológico. Os bancos receberam novo design e acabamentos aprimorados, proporcionando ainda mais conforto ao dirigir.

Sob o capô, a eficiência segue como marca registrada. As versões aspiradas mantêm o motor 1.0 de três cilindros com até 82 cv e torque de até 10,6 kgfm, aliado ao câmbio manual de seis marchas. Já as versões mais equipadas contam com o motor 1.0 TurboFlex de 115 cv e até 16,8 kgfm de torque, disponível com câmbio manual ou automático de seis velocidades, garantindo desempenho ágil e economia em qualquer trajeto.