Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Informe publicitário

Nação Chevrolet apresenta o Novo Onix 2026: mais moderno, conectado e irresistível.

Visual renovado, mais tecnologia e o desempenho que você já conhece e confia

Redação RCN67

Nação Chevrolet apresenta o Novo Onix 2026: mais moderno, conectado e irresistível.

A Nação Chevrolet acaba de lançar o tão aguardado Novo Onix 2026, que chega com visual renovado, mais tecnologia e o mesmo desempenho que conquistou milhões de brasileiros.

O design externo ganhou novidades marcantes: nova grade frontal, para-choque redesenhado, faróis, capô e paralamas com linhas mais modernas. Nas laterais, destaque para os novos modelos de rodas, que variam conforme a versão. Na traseira, as mudanças foram sutis, preservando a identidade que fez história desde 2019.

Por dentro, o Onix 2026 eleva o padrão de conforto e sofisticação. O painel de instrumentos digital de 8” e a multimídia de 11” agora ficam alinhados no mesmo nível, criando um visual mais limpo e tecnológico. Os bancos receberam novo design e acabamentos aprimorados, proporcionando ainda mais conforto ao dirigir.

Sob o capô, a eficiência segue como marca registrada. As versões aspiradas mantêm o motor 1.0 de três cilindros com até 82 cv e torque de até 10,6 kgfm, aliado ao câmbio manual de seis marchas. Já as versões mais equipadas contam com o motor 1.0 TurboFlex de 115 cv e até 16,8 kgfm de torque, disponível com câmbio manual ou automático de seis velocidades, garantindo desempenho ágil e economia em qualquer trajeto.

Notícias Relacionadas

E o Novo Onix 2026 já chega com condições especiais. A consultora de vendas da Nação Chevrolet, Mariana Fernandes, reforça: “Quer sair de Onix zero? Aproveite as três condições imperdíveis que preparamos para você: compra programada, a oportunidade de começar a pagar somente daqui a um ano — isso mesmo, as 12 primeiras parcelas são por nossa conta — e ainda a supervalorização do seu usado.”

O Novo Onix 2026 já está disponível nas lojas da Nação Chevrolet. Venha conhecer de perto, sentir o novo design e agendar seu test-drive.

📍 Visite nossas lojas: Avenida Costa e Silva e Coronel Antonino, em Campo Grande.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos