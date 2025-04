Nanotecnologia é tema de jornada acadêmica que reúne estudantes e profissionais da Farmácia em CG

A nanotecnologia e suas aplicações na área farmacêutica serão o foco da 29ª Jornada Acadêmica de Farmácia, que acontece entre os dias 7 e 9 de abril, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

O evento, que deve reunir mais de 200 participantes, busca discutir os desafios e oportunidades do uso de tecnologias em escala nanométrica em setores como terapêutica, cosmetologia, odontologia e indústria farmacêutica.

Com palestras, mesas-redondas, oficinas e exposições de projetos, a jornada se propõe a aproximar estudantes, profissionais e pesquisadores de temas que ainda são pouco explorados na graduação.

A programação inclui também minicursos nos dias 10 e 11 de abril, voltados ao aprofundamento prático em áreas emergentes da Farmácia. A mesa-redonda de abertura, com especialistas reconhecidos nacionalmente, deve discutir os impactos da inovação tecnológica na formação profissional e no mercado de trabalho farmacêutico.

Embora promovida pela UFMS, a jornada tem caráter aberto. Estudantes de outras instituições, profissionais da área e interessados no tema podem participar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página oficial do evento, que também disponibiliza o cronograma completo e informações sobre as oficinas.

O tema deste ano foi definido de forma colaborativa entre a organização do evento e representantes da comunidade universitária. A proposta é estimular a reflexão crítica sobre o papel da nanotecnologia no cotidiano profissional, a partir de demandas regionais e tendências que vêm se consolidando no Brasil e no exterior.

Além das atividades científicas, a jornada contará com uma mostra de trabalhos acadêmicos desenvolvidos por estudantes da graduação. As oficinas, que têm vagas limitadas e alta procura, também se destacam na programação.

*Com informações da UFMS