“Não olhamos só a produção, mas as pessoas do Pantanal”, afirma secretário sobre Pacto Pantanal

Entre as principais medidas do Pacto do Pantanal, destaca-se um programa inédito no Brasil: o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) . Com um fundo inicial de R$ 40 milhões garantidos para 2024 e 2025 , o Estado passará a pagar produtores rurais para manter áreas nativas que poderiam ser legalmente desmatadas .

O Pantanal sul-mato-grossense, com 9,5 milhões de hectares, abriga menos de 300 mil habitantes, o que reflete sua baixa densidade populacional. Segundo Verruck, o pacto é um “consenso coletivo” para enfrentar os desafios complexos da região , unindo esforços do governo, produtores e sociedade. “ Não olhamos só a produção, mas as pessoas do Pantanal “, destacou o secretário, mencionando investimentos como a construção de um novo hospital em Corumbá.

O governo de Mato Grosso do Sul lançou na última semana o Pacto Pantanal , um programa ambicioso que prevê investimentos de R$ 1,429 bilhão até 2030 para proteger o bioma pantaneiro e promover o desenvolvimento sustentável da região . Em entrevista ao vivo ao Microfone Aberto desta terça-feira (01), o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, detalhou as ações previstas.

Governo lança 'Pacto Pantanal' com mais de R$ 1 bilhão em investimentos no bioma

Secretário durante entrevista no estúdio da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Soares

“O cenário climático exige planejamento. Estamos monitorando as condições meteorológicas e adotando medidas como o manejo integrado do fogo, que prevê queimadas controladas em áreas estratégicas para evitar grandes incêndios”, destacou o secretário.









Infraestrutura e desenvolvimento econômico

Além das iniciativas ambientais, investimentos expressivos serão aplicados em infraestrutura, com mais de R$ 400 milhões destinados à melhoria de estradas no Pantanal. Na área da saúde, a construção de um novo hospital em Corumbá foi confirmada, com aporte superior a R$ 200 milhões.

O setor econômico também será impulsionado com a implantação do Porto Seco em Três Lagoas, cuja viabilidade técnica já foi aprovada pela Receita Federal. O projeto agora aguarda aprovação da Câmara Municipal para avançar.

Verruck também trouxe novidades sobre a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) em Três Lagoas, uma das pautas mais aguardadas para o desenvolvimento industrial do estado. Segundo o secretário, a Petrobras prevê lançar em junho de 2025 o edital para a contratação das obras, colocando fim a um período de mais de dez anos de paralisação do projeto. O investimento estimado em US$ 800 milhões promete impulsionar a produção nacional de fertilizantes e fortalecer a economia de Mato Grosso do Sul.

Mão de obra e habitação: desafios do crescimento

Com o desenvolvimento industrial acelerado no estado, a falta de mão de obra qualificada e o alto custo da habitação surgem como desafios a serem enfrentados. Segundo Verruck, programas de capacitação profissional estão sendo ampliados para atender a demanda do mercado.