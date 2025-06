“Não tenho medo de cara feia”, diz Simone, que confirma ida ao Senado para tratar de subsídios

“Primeiro que eu não tenho medo de cara feia, eu enfrento tudo. Segundo que o Senado Federal é a minha casa.” A fala da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, foi feita em Campo Grande nesta terça-feira (17), ao confirmar que irá ao Senado prestar esclarecimentos sobre a proposta do governo de reduzir subsídios concedidos pela União.

A declaração foi dada durante entrevista concedida após o evento de lançamento das obras de modernização dos aeroportos de Mato Grosso do Sul.

“Fui eu que pedi, para o meu querido amigo Renan [Calheiros]”, completou a ministra, referindo-se ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), responsável por aprovar o convite.

A audiência deverá tratar da Emenda Constitucional 109/2021, que prevê a redução gradual dos subsídios até o limite de 2% do PIB. Atualmente, esse índice está em cerca de 6%.

Apenas em 2023, segundo dados do Ministério do Planejamento, os subsídios somaram R$ 650 bilhões — dos quais 80% são isenções ligadas a programas como o Simples Nacional, setor agroindustrial, combustíveis e entidades sem fins lucrativos.

“Se a gente puder fazer, entre aspas, uma economia não linear, mas uma economia de 10%, estamos falando de R$ 80 bilhões que a gente coloca pra dentro do orçamento, e com isso resolve o problema fiscal no Brasil”, argumentou Simone.

Senado sob tensão

A ida de Simone ao parlamento ocorre em um momento marcado por tensões e hostilidade nas audiências com ministros de Estado. Em maio, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deixou uma sessão no Senado após ouvir do senador Plínio Valério (PSDB-AM) que “a mulher (Marina Silva) merece respeito, a ministra não”.

Na mesma audiência, Marina teve o microfone cortado por Marcos Rogério (PL-RO), que mandou que ela “se pusesse no seu lugar”.

Já no último dia 11, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve uma audiência encerrada após ser confrontado e discutir com os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Nikolas Ferreira (PL-MG), durante sessão conjunta na Câmara.

Ciente desse cenário, Simone reforçou seu preparo técnico e político para enfrentar o debate no Congresso: