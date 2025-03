Não vai beber no carnaval? Então você tem entrada gratuita em camarote especial na Esplanada Ferroviária

O “Camarote da Rodada” segue durante esta segunda-feira (3) e terça-feira (4) de Carnaval com atrações especiais e gratuitas para os foliões que não vão beber durante a festa — aqueles escolhidos para serem o motorista da galera e responsáveis por cuidar dos amigos. Na Esplanada Ferroviária, próximo ao palco, o camarote estará aberto das 19h às 22h. Mas, para entrar no local, é necessário passar pelo teste do bafômetro, comprovando que você é o motorista da rodada.

A iniciativa foi um sucesso no ano passado, com mais de 430 pessoas passando pelo local. Neste ano, esse número já foi alcançado só nos primeiros dias de folia. Durante entrevista ao vivo no Jornal CBN Campo Grande, nesta manhã, a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, deu mais detalhes sobre a experiência, que traz novidades em 2025.