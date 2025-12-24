Natal deve injetar R$ 194 milhões na economia de Campo Grande, com força do varejo físico

As compras de Natal em Campo Grande devem movimentar cerca de R$ 194 milhões em 2025, com predominância do varejo físico e expectativa de crescimento real no consumo, segundo projeção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que aponta o melhor desempenho do comércio presencial desde 2013 em Mato Grosso do Sul.

Levantamento da CDL Campo Grande, em parceria com o SPC Brasil, indica que 77,5% das compras natalinas serão feitas em lojas físicas, o que representa uma injeção direta de R$ 150,7 milhões no varejo local.

A pesquisa ouviu 210 consumidores nas sete regiões da cidade entre os dias 26 e 29 de novembro e projeta crescimento real de 4,5% no consumo, avanço de 1,6 ponto percentual em relação ao ano passado.

O cartão de crédito parcelado permanece como principal motor das vendas. Até 12 parcelas aparecem como escolha de 79,5% dos consumidores. O PIX surge consolidado como segunda principal forma de pagamento, com 11,8% das compras previstas à vista.

Ambiente econômico favorece o consumo

O avanço de 6,8% na massa salarial e o recorde de empregos formais em Mato Grosso do Sul sustentam o crescimento real de 4,5% no consumo natalino em comparação ao ano anterior.

Enquanto a taxa Selic em 11,25% favorece o parcelamento a longo prazo, a inflação de setores como vestuário e cosméticos permanece abaixo do índice geral, o que amplia o poder de compra das famílias. O gasto médio do campo-grandense subiu para R$ 616,48, valor que supera os R$ 589 registrados em 2024 e reforça a estabilidade financeira no estado.

O que o consumidor pretende comprar

Os itens de uso pessoal seguem como preferência entre os campo-grandenses

Roupas e acessórios 52,4%

Perfumes e cosméticos 36,2%

Calçados 30,5%

Brinquedos 30,0%

Smartphones 27,1%

A pesquisa também mostra aumento da confiança nos preços praticados presencialmente. Cerca de 59% dos consumidores afirmam acreditar mais nos descontos oferecidos em loja física do que nos canais digitais

Contexto nacional reforça tendência

No cenário nacional, pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil aponta que o Natal de 2025 deve movimentar R$ 84,9 bilhões, com cerca de 124 milhões de consumidores nas compras. Aproximadamente 76% dos brasileiros pretendem presentear alguém.

Roupas lideram a intenção de compra no país, seguidas por perfumes, cosméticos, calçados e brinquedos. A comparação de preços aparece como decisiva para 82% dos consumidores, enquanto o PIX surge como principal forma de pagamento, seguido pelo cartão de crédito parcelado.

Em Mato Grosso do Sul, a leitura da CDL é de que esse movimento nacional reforça a confiança do comércio local e consolida o Natal como o principal período de faturamento do varejo físico na Capital.

Como a projeção foi calculada

A metodologia considera o gasto médio de 2024, de R$ 589,94, ajustado por inflação real, impacto do 13º salário e desempenho mais moderado da Black Friday, além de um fator de cautela ligado ao mercado de trabalho. Com isso, o gasto médio projetado chega a R$ 616,48, podendo alcançar R$ 628 em um cenário mais agressivo

Com 72,4% dos entrevistados afirmando intenção de compra, a estimativa aponta cerca de 468 mil consumidores ativos em Campo Grande. Esse público pode gerar um potencial de até R$ 230 milhões, o que mantém a projeção conservadora de R$ 194 milhões dentro de um intervalo considerado plausível