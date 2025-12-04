Natal Solidário arrecada frangos e panetones para famílias do Jardim Noroeste

O Núcleo Assistencial Ramatis iniciou a campanha Natal Solidário para arrecadar frangos congelados e panetones que irão compor cestas natalinas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A iniciativa reforça o impacto social do trabalho realizado no bairro e destaca o papel da comunidade na construção de um Natal mais acolhedor. Segundo a instituição, a campanha representa cuidado, dignidade e esperança para as famílias.

O projeto lembra que o período de festas costuma acentuar dificuldades para muitas famílias e que a mobilização coletiva faz diferença direta na mesa e no emocional de quem recebe.

As doações podem ser feitas até 12 de dezembro na sede do Núcleo Assistencial Ramatis, na Rua Vaz de Caminha, 624, ou pelo WhatsApp (67) 99228-1799. A entrega das cestas está marcada para as 9h do dia 13, sábado, com convite aberto para toda a comunidade.

*Fotos do Núcleo Assistencial Ramatis