Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

doação

Natal Solidário arrecada frangos e panetones para famílias do Jardim Noroeste

Núcleo Ramatis reforça trabalho social no bairro e convida a comunidade a participar da mobilização

Ana Lorena Franco

Iniciativa destaca importância da solidariedade e envolve a comunidade - Foto: Divulgação
Iniciativa destaca importância da solidariedade e envolve a comunidade - Foto: Divulgação

O Núcleo Assistencial Ramatis iniciou a campanha Natal Solidário para arrecadar frangos congelados e panetones que irão compor cestas natalinas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A iniciativa reforça o impacto social do trabalho realizado no bairro e destaca o papel da comunidade na construção de um Natal mais acolhedor. Segundo a instituição, a campanha representa cuidado, dignidade e esperança para as famílias.

O projeto lembra que o período de festas costuma acentuar dificuldades para muitas famílias e que a mobilização coletiva faz diferença direta na mesa e no emocional de quem recebe.

As doações podem ser feitas até 12 de dezembro na sede do Núcleo Assistencial Ramatis, na Rua Vaz de Caminha, 624, ou pelo WhatsApp (67) 99228-1799. A entrega das cestas está marcada para as 9h do dia 13, sábado, com convite aberto para toda a comunidade.

*Fotos do Núcleo Assistencial Ramatis

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos