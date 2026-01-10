Naviraiense é goleado pelo Guarani e se despede da Copinha sem pontuar

O CE Naviraiense se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior sem pontuar ao ser goleado por 4 a 0 pelo Guarani-SP, nesta sexta-feira (9), pela terceira rodada do Grupo 7, em Assis, no interior paulista.
Com o resultado no Estádio Tonicão, o time sul-mato-grossense foi eliminado na primeira fase da competição, enquanto o Bugre avançou em segundo lugar na chave.
O Guarani construiu a vitória ainda no primeiro tempo, quando dominou as ações e abriu três gols de vantagem. O placar foi inaugurado aos 13 minutos, em um chute de longa distância do meia Mineiro, que acertou o ângulo esquerdo do goleiro Eliel. Pouco depois, aos 17 minutos, Arthur foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Victor Gabriel cobrou com precisão e ampliou para 2 a 0.
Aos 35 minutos, Michael aproveitou um contra-ataque para marcar o terceiro gol do Guarani, praticamente encaminhando o resultado antes do intervalo. Com a vantagem confortável, a equipe paulista reduziu o ritmo na segunda etapa e passou a administrar o jogo.
O quarto gol saiu apenas aos 41 minutos do segundo tempo, em jogada rápida pela direita. Maroto recebeu passe rasteiro dentro da área e desviou para fechar o placar em 4 a 0.
Na outra partida do grupo, o Athletic Club-MG goleou o Assisense-SP por 6 a 0 e terminou a primeira fase na liderança, com nove pontos. O Guarani ficou em segundo, com seis, enquanto Assisense, com três, e Naviraiense, sem pontuar, foram eliminados.
*Com informações da FFMS