Campo Grande

POLÍCIA

Negociação de carro termina com recuperação de veículos de alto valor

Caso envolve transferência sem pagamento e devolução de veículos avaliados em mais de R$ 300 mil

Fernando de Carvalho

Caso envolve transferência sem pagamento e devolução de veículos avaliados em mais de R$ 300 mil - Foto: Divulgação/PCMS
Caso envolve transferência sem pagamento e devolução de veículos avaliados em mais de R$ 300 mil - Foto: Divulgação/PCMS

Dois veículos foram recuperados após uma negociação suspeita envolvendo a venda de um automóvel em uma empresa do setor automotivo. Um dos veículos é uma caminhonete Ford F-150, ano 1960, avaliada em mais de R$ 300 mil.

Segundo o relato registrado, o proprietário colocou seu carro à venda e foi procurado por um representante de uma empresa, que afirmou ter um comprador interessado. O veículo foi levado ao local para fotos e vistoria e, em seguida, foi apresentado um acordo prevendo a quitação de um financiamento existente e o repasse do valor restante ao vendedor.

Após a formalização do contrato, o automóvel ficou na empresa. Como parte do acordo, o proprietário recebeu provisoriamente um Hyundai HB20, para uso até a conclusão do pagamento.

No entanto, o valor combinado não foi repassado e o carro acabou sendo transferido para uma empresa em Santa Catarina.

Diante do descumprimento do acordo, uma caminhonete de alto valor foi apresentada como garantia. Com o surgimento de outras situações semelhantes envolvendo a mesma empresa, o caso foi comunicado às autoridades.

Durante as apurações, foi possível localizar pessoas que estavam na posse dos veículos e não tinham relação com a negociação. Após contato, houve a devolução voluntária do HB20 e da caminhonete, evitando novos prejuízos.

Em um dos casos, o veículo já possuía registro anterior de irregularidade. No outro, o proprietário também afirmou ter sido prejudicado em negociação semelhante.

O caso segue em apuração para esclarecer as responsabilidades e a origem das negociações.

*Com informações da PCMS

