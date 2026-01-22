Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

DIPLOMACIA E COMÉRCIO

Nelsinho Trad articula no Senado avanço rápido do acordo Mercosul–União Europeia

Reunião com embaixadora europeia ocorre em meio a novo cenário político no bloco e pressão por votação ainda no primeiro semestre.

Gabriela Porto

Após a assinatura do acordo Mercosul–UE, Nelsinho Trad recebe embaixadora europeia e defende tramitação acelerada no Congresso Nacional. - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Após a assinatura do acordo Mercosul–UE, Nelsinho Trad recebe embaixadora europeia e defende tramitação acelerada no Congresso Nacional. - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Menos de uma semana após a assinatura do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) intensificou a agenda diplomática no Congresso Nacional para defender a rápida tramitação do tratado. Na manhã desta quinta-feira (22), o parlamentar recebeu, no Senado Federal, a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, em um encontro voltado ao alinhamento político entre os dois blocos e à leitura do novo cenário institucional europeu.

A reunião ocorre em um momento considerado estratégico para o futuro do acordo, que encerra um ciclo de mais de duas décadas de negociações e inaugura uma nova etapa nas relações comerciais entre o Mercosul e o maior bloco econômico do mundo.

Pressão por celeridade no Congresso

Durante o encontro, Nelsinho Trad reforçou a intenção de trabalhar para que o acordo avance rapidamente no Legislativo brasileiro. A avaliação do senador é que o Congresso precisa aproveitar o atual ambiente político favorável para evitar que o tratado enfrente obstáculos internos ou perca prioridade na agenda internacional.

A expectativa do parlamentar é que o texto chegue ao Congresso Nacional ainda nas próximas semanas, iniciando tramitação pela Câmara dos Deputados, antes de seguir para o Senado. Trad defende que a análise seja concluída ainda no primeiro semestre, com apreciação pelas comissões temáticas e votação em plenário.

Novo cenário institucional na Europa

Do lado europeu, a embaixadora Marian Schuegraf destacou que a assinatura do acordo abre uma fase marcada por debates institucionais e jurídicos dentro da União Europeia. O tratado ainda precisará passar por instâncias técnicas e políticas no bloco, incluindo o Parlamento Europeu e, possivelmente, cortes jurídicas, antes de sua ratificação final.

Segundo Schuegraf, o ritmo de aprovação nos países do Mercosul pode influenciar positivamente o andamento do processo europeu. A diplomata ressaltou que a demonstração de comprometimento por parte do Brasil tende a fortalecer o ambiente político para o acordo do outro lado do Atlântico.

Impacto econômico e projeção internacional

O acordo Mercosul–UE é visto por analistas como um divisor de águas para a política comercial brasileira. Caso entre em vigor, o tratado ampliará o acesso do Brasil a um mercado de mais de 450 milhões de consumidores, com redução gradual de tarifas e regras mais claras para comércio, investimentos e serviços.

Para o setor industrial, o acordo pode representar maior integração às cadeias globais de valor, enquanto o agronegócio aposta na ampliação das exportações. Ao mesmo tempo, o tratado impõe desafios à indústria nacional, que precisará lidar com maior concorrência europeia.

Obstáculos e próximos passos

Apesar do otimismo, o caminho até a ratificação definitiva ainda envolve resistências políticas, especialmente na Europa, onde grupos ligados ao setor agrícola e à agenda ambiental pressionam por salvaguardas adicionais. No Brasil, o debate também deve mobilizar diferentes setores econômicos e bancadas no Congresso.

Para Nelsinho Trad, o momento exige articulação política intensa e diálogo institucional.

“O acordo é uma oportunidade histórica, mas precisa ser tratado com responsabilidade e visão estratégica”, tem defendido o senador em suas declarações públicas.

*Fonte: Agência Senado

