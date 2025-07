Nelsinho Trad alerta para emergência econômica e cobra reação do Brasil ao tarifaço dos EUA

“Essas plantas estão em cidades pequenas. O que vai acontecer com essas comunidades se esse cenário se prolongar? Vai gerar desemprego, vai ser um baque”, lamentou.

O parlamentar destacou que os impactos da medida já são sentidos em Mato Grosso do Sul , onde cinco plantas frigoríficas que exportavam carne aos EUA paralisaram suas atividades.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, defendeu uma postura mais firme e imediata do governo brasileiro frente ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos às exportações nacionais.

Segundo Trad, os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações de carne bovina do estado, o que agrava os efeitos da medida sobre a economia local.

“É um tsunami passando na nossa frente. Não podemos ficar parados assistindo”, afirmou.

Ações e reações à crise

Ele também rebateu a visão de que a Comissão de Relações Exteriores se limite a sabatinas de embaixadores.

“Comissão de Relações Exteriores não serve só pra isso. Vamos usar todos os instrumentos para tentar vencer essa situação”, garantiu, prometendo mobilizar esforços diplomáticos diretos.

Trad concluiu o apelo pedindo que o país aja com a mesma seriedade com que enfrentou outras crises: “Assim como tivemos uma emergência sanitária com a Covid, estamos diante de uma emergência econômica. Só não enxerga quem não quer.”