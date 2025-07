Nelsinho Trad evita conflito e reconhece momento difícil de Eduardo Bolsonaro

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Rádio Massa FM desta quarta-feira (23), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) minimizou as declarações feitas pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL). Bolsonaro afirmou que a comitiva brasileira que irá aos Estados Unidos “vai dar com a cara na porta” ao tentar renegociar a tarifa de 50% sobre produtos do Brasil. Trad, que lidera a missão oficial, preferiu manter o foco na diplomacia e nas tratativas econômicas.

“Eu não vou entrar em nenhum conflito em relação a essa questão, até porque se eu estivesse no lugar dele, com o sofrimento que ele está passando, tendo tido que abandonar o Brasil, largar seu pai, sua mãe, saindo do seu mandato, eu também poderia estar com abalos emocionais. Então, não vem ao caso ficar respondendo”, afirmou o senador durante entrevista.

A comitiva liderada por Nelsinho Trad tem como objetivo abrir diálogo com autoridades americanas sobre os impactos econômicos da medida tarifária. O senador destacou que, como membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, seu papel é atuar em defesa dos interesses do Brasil no cenário internacional. Especialmente em temas com impacto direto em estados exportadores como Mato Grosso do Sul.

“Não dá pra ver um tsunami desse passar na sua frente. Como que eu vou ver um trem desse grande passar na minha frente e não fazer nada?”, questionou Trad.

Ele ainda afirmou que a reunião com o governador Eduardo Riedel será fundamental para alinhar a pauta da missão.

A escolha de não responder às provocações foi vista como uma forma de preservar o foco da missão.

“Não posso deixar misturar a questão política e ideológica. Vamos procurar resolver isso primeiro e depois buscar alternativas para tentar resolver esse outro assunto”, disse o parlamentar, em tom conciliador.

Desafios e dstratégias na relação Brasil-EUA

Dois pontos foram destacados por Trad como essenciais: o desmembramento de problemas complexos e a separação entre economia e política. Segundo ele, misturar interesses políticos à discussão econômica poderá gerar ainda mais desgastes entre a comitiva brasileira e os interlocutores norte-americanos.

A missão liderada por Nelsinho Trad será realizada nesta semana e inclui reuniões técnicas com autoridades e representantes comerciais nos Estados Unidos.

A expectativa do grupo é apresentar argumentos técnicos e políticos. Eles esperam revisar a medida que pode prejudicar severamente setores produtivos brasileiros, como o agroindustrial de Mato Grosso do Sul.