Nelson Wilians defende coragem, segurança jurídica e uso estratégico das redes sociais

O advogado Nelson Wilians, fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país, esteve em Campo Grande nesta segunda-feira (4) e participou ao vivo do programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande.

Na entrevista, ele abordou desde sua trajetória pessoal até temas como redes sociais, reforma tributária e insegurança jurídica no Brasil

Durante a conversa, Wilians destacou três pilares que considera fundamentais para o sucesso profissional: coragem, resiliência e planejamento. “A coragem é agir mesmo com medo. Sem planejamento, coragem vira loucura. E a resiliência é o que faz a gente continuar, mesmo diante das adversidades”, afirmou.

Exposição e redes sociais

Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, o advogado ressaltou o papel das redes sociais na expansão de sua atuação. “Antes, para alcançar público, dependíamos de eventos presenciais. Hoje, a internet democratizou o alcance. Um estudante já tem 1.200 seguidores. Eu, quando fazia faculdade, conhecia menos de 200 pessoas”, comparou.

Ele também reconheceu os riscos da exposição digital. “Quem se expõe precisa ter couro grosso. Mesmo seguindo as regras, você cria desafetos. Tudo que você posta repercute — para o bem e para o mal”, observou.

Relatório do Coaf e fake news

Questionado sobre uma reportagem nacional que o envolveu em movimentações financeiras atípicas, Wilians esclareceu que o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) citava transações feitas com uma pessoa investigada — da qual ele era advogado — e que envolviam a compra de um terreno.

“Não sou investigado. Foi uma transferência legal e pública. O valor de R$ 4 bilhões foi divulgado sem considerar que era movimentação de entrada e saída, ao longo de seis anos”, explicou.

Ele também ironizou a repercussão em torno da sua adega. “Me chamaram de ‘careca do INSS’, o que virou meme. Minha adega estava defasada naquelas imagens”, brincou.

Justiça, Lava Jato e STF

Wilians também comentou o atual cenário jurídico, fazendo um paralelo com a Operação Lava Jato. Para ele, há semelhanças no tom das ações do Judiciário. “O Estado Democrático de Direito vale para todos. Não se pode abrir exceção com base em ideologia. O que começa com causa nobre pode se desvirtuar. Já vimos isso antes”, alertou.

Reforma tributária: avanço, mas com atenção

Sobre a reforma tributária, ele reconheceu avanços, mas alertou para o período de transição. “É um passo importante, mas exige atenção redobrada, principalmente das pequenas e médias empresas. A má adaptação pode gerar prejuízos. É hora de buscar assessoria contábil e jurídica”, recomendou.

Livro e palestra

Wilians também falou sobre seu livro Loucura, não. Coragem!, que mistura sua trajetória com estratégias de marketing jurídico. “Comunicação é essencial. Não adianta ter os melhores profissionais se você não comunica isso ao mercado. E na advocacia, isso se faz de forma institucional”, explicou.

Confira a entrevista na íntegra: