Nenhum município de MS cumpre exigência de rotas acessíveis, aponta MPMS

De acordo com um parecer técnico divulgado nesta semana pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), nenhum dos 57 municípios do Estado que têm obrigação legal elaborou o Plano de Rotas Acessíveis.

O plano garante a criação de calçadas, travessias e espaços públicos acessíveis, seguros e adequados para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. A análise evidencia o descumprimento da Lei Brasileira de Inclusão e do Estatuto da Cidade.

A constatação é resultado de um trabalho conjunto entre o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAODH), a Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (Daex) e o Corpo Técnico de Engenharia e Arquitetura (Cortec EA) do MP.

Dos 79 municípios sul-mato-grossenses, 57 são obrigados por lei a elaborar o plano — 16 por terem mais de 20 mil habitantes e 41 por possuírem Plano Diretor, mesmo sem atingirem esse número populacional.

Entre os municípios com mais de 20 mil habitantes, apenas Campo Grande menciona o plano em sua legislação urbanística, por meio do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA). No entanto, o prazo legal para a elaboração do documento venceu em 2019, e o plano segue inconcluso.

O parecer também aponta que Amambai, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Paranaíba estão com os Planos Diretores vencidos há mais de uma década, descumprindo o prazo de revisão previsto em lei.

Nos 41 municípios que adotaram voluntariamente o Plano Diretor, nenhum implementou o Plano de Rotas Acessíveis, embora estejam legalmente obrigados a isso. Já nos 22 municípios restantes, o Ministério Público não localizou os documentos em portais oficiais, o que indica falta de transparência e de gestão democrática na disponibilização das informações públicas.

O MPMS informou que tomará medidas administrativas e judiciais para garantir que os municípios cumpram a legislação e implementem os Planos de Rotas Acessíveis. Além disso, recomendou que as prefeituras reorganizem seus sites oficiais, facilitando o acesso aos Planos Diretores e seus instrumentos complementares.