Nesta manhã, duas UPAs e um CRS contam com pediatras de plantão em Campo Grande

Nesta sexta-feira (2), no período da manhã e tarde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Cel. Antonino, Universitário e no Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes terão atendimento ao público infantil em Campo Grande

No período da noite, além das unidades com atendimento de manhã e tarde, crianças que precisam de atendimento médico poderão encontrar pediatras na UPA Moreninha, UPA Leblon e CRS Nova Bahia.

O atendimento adulto segue com médicos em todas as UPAS e CRSs da Capital. Confira a escala completa: