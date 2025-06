Nesta quarta-feira, três unidades de saúde têm pediatras de plantão

Escala médica de urgência e emergência desta quarta-feira (4) prevê que médicos pediatras devem estar de plantão em três unidades de saúde, durante os períodos matutino e vespertino.

Quem precisar levar crianças para esse tipo de atendimento pode procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Cel. Antonino e Universitário, além do Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes. Nestes locais, os especialistas devem atender durante a manhã e tarde de hoje.

Já no período noturno, os pediatras devem estar nas UPAs Moreninha, Leblon, Cel. Antonino e Universitário, além dos CRSs dos bairros Tiradentes e Nova Bahia.

A escala médica também informa a quantidade de profissionais para atender o público adulto e infantil em cada unidade de saúde. Confira abaixo.